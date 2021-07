Belen Rodriguez, il ritorno a casa più gradito di sempre: cosa è accaduto (Di sabato 17 luglio 2021) Il ritorno a casa di Belen è in festa, party esclusivo per la famiglia della Rodriguez. L’arrivo di Luna Marie ha fatto di Belen una mamma bis, la secondogenita, avuta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 17 luglio 2021) Ildiè in festa, party esclusivo per la famiglia della. L’arrivo di Luna Marie ha fatto diuna mamma bis, la secondogenita, avuta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez, esposto Codacons contro l'ospedale: trattamento diverso dalle altre mamme Il parto di Belen Rodriguez all'ospedale di Padova è diventato non solo oggetto del gossip nostrano, ma anche quello del Codacons , che nelle ultime ore ha presentato un esposto in Procura per accertare eventuali ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser versione zii: il primo incontro con Luna Marì Dopo aver festeggiato il compleanno dello sportivo, la coppia si è messa in macchina direzione Veneto per andare a conoscere la nuova arrivata di casa Rodriguez: Luna Marì, seconda figlia di Belén ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì Vanity Fair Italia Belen Rodriguez e l’ospedale di Padova nel mirino del Codacons: caso in procura Un evento che i fan aspettavano da tempo e con trepidazione, quello della nascita di Luna Marì, che è la secondogenita di Belen, nata lo scorso 12 luglio, dopo la… Leggi ...

Belen Rodriguez, esposto Codacons contro l’ospedale: trattamento diverso dalle altre mamme Il Codacons ha presentato un esposto in Procura contro l'ospedale di Padova, dopo la vicenda che ha visto protagonista la showgirl argentina per la nascita della figlia Luna Marì.

