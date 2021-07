Beach volley, Campionato Italiano 2021 Bellaria. Zuccarelli e Vitelli: semifinale a sorpresa! (Di sabato 17 luglio 2021) Una fa il suo rientro nel circuito nazionale, l’altro sta giocando l’ultimo torneo prima di lasciare la sabbia e dedicarsi all’azzurro indoor in vista dell’Europeo di settembre. Agata Zuccarelli e Marco Vitelli sono stati i grandi protagonisti di questa prima giornata del main draw del torneo Gold di Bellaria che assegna la Coppa Italia e tanti punti pesanti per la conquista dello scudetto tricolore. In campo femminile Agata Zuccarelli, in coppia con Sara Franzoni, ha raggiunto la semifinale assieme alle trionfatrici di Montesilvano, Scampoli/Bianchin che stanno vivendo una fase di stagione molto positiva. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Una fa il suo rientro nel circuito nazionale, l’altro sta giocando l’ultimo torneo prima di lasciare la sabbia e dedicarsi all’azzurro indoor in vista dell’Europeo di settembre. Agatae Marcosono stati i grandi protagonisti di questa prima giornata del main draw del torneo Gold diche assegna la Coppa Italia e tanti punti pesanti per la conquista dello scudetto tricolore. In campo femminile Agata, in coppia con Sara Franzoni, ha raggiunto laassieme alle trionfatrici di Montesilvano, Scampoli/Bianchin che stanno vivendo una fase di stagione molto positiva. ...

