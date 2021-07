Basket | i convocati dell’Italia Under 20 per l’European Challenger Presenti Spagnolo e Diouf

(Di sabato 17 luglio 2021) La nazionale maschile20 è in attesa di partecipare al2021, la manifestazione che si tiene a Brno dal 20 al 25 luglio e che “sostituisce” il Campionato Europeo, cancellato a causa della pandemia. L’Italia affronterà Spagna, Croazia, Rep. Ceca, Portogallo e Albania ed il primo impegno sarà contro i cechi il 20 luglio. In panchina a guidare gli azzurrini ci sarà il neo allenatore di Varese Adriano Vertemati, che ha diramato le convocazioni.tra i nomi anche quelli di Matteoe Mouhamet, che hanno vissuto entrambi tutta la preparazione al ...

Chance di medaglia? L'Italia del volley parte sempre tra le favorite? E, a proposito di esclusioni, nelnon ci sarà il camerlatese Awudu Abass, tagliato dai 12dal ct Meo Sacchetti ......1991 2.00 m algiris Kaunas A 6 Jan Niklas Wimberg 11 Febbraio 1996 2.06 m Niners Chemnitz C 7 Johannes Voigtmann 30 Settembre 1992 2.09 m CSKA Moscow A 12 Robin Benzing 25 Gennaio 1989 2.10 m...La nazionale maschile Under 20 è in attesa di partecipare all'European Challenger 2021, la manifestazione che si tiene a Brno dal 20 al 25 luglio e che "sostituisce" il Campionato Europeo, cancellato ...Gli azzurri, agli ordini di coach Vertemati, saranno di scena a Brno assiema a Spagna, Russia, Repubblica Ceca, Portogallo e Albania.