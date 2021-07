Basket femminile: Italia, quarta vittoria negli European Challengers Under 20 2021. Primo posto assicurato, battuta la Lettonia (Di sabato 17 luglio 2021) In questa strana estate in cui vanno in scena gli European Challengers, cinque minitornei alternativi rispetto ai veri e propri Europei giovanili, l’Italia coglie la sua quarta vittoria con la selezione femminile Under 20 in quel di Sofia. battuta la Lettonia per 56-44 con buone prestazioni a rimbalzo di Meriem Nasraoui (13) e realizzativa di Alessandra Orsili (11 punti). Le azzurre sono già certe del Primo posto perché la sola squadra che può raggiungerle, il Belgio, ci ha già perso. Domani l’ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) In questa strana estate in cui vanno in scena gli, cinque minitornei alternativi rispetto ai veri e propri Europei giovanili, l’coglie la suacon la selezione20 in quel di Sofia.laper 56-44 con buone prestazioni a rimbalzo di Meriem Nasraoui (13) e realizzativa di Alessandra Orsili (11 punti). Le azzurre sono già certe delperché la sola squadra che può raggiungerle, il Belgio, ci ha già perso. Domani l’ultimo ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: nuova vittoria e primo posto assicurato dell'Italia agli European Challengers Under 20 - SienaFree : Basket Serie B Femminile - Marco Meoni confermato alla guida dell'Adpf Costone Siena - jorgebermudezh : RT @Gazzetta_it: Zhang Ziyu a 14 anni è alta 2.26: in Cina è già la Yao Ming al femminile #basket - stefanoa99 : WTF… Zhang Ziyu, a 14 anni è alta 2.26: in Cina è già la Yao Ming al femminile - LivornoTimes : RT @losservcom: #Basket mercato: in #SerieB femminile arriva il primo colpo per la Pielle Livorno -