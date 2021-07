Baseball: Parma Campione d’Europa dopo 22 anni! Battuta Bonn in finale, Fortitudo Bologna terza (Di sabato 17 luglio 2021) Il Parmaclima regala la più grande gioia al Baseball ducale a 22 anni di distanza dall’ultima volta. La squadra guidata dal manager Gianguido Poma vince l’European Champions Cup 2021, ritornando dunque a fregiarsi del titolo di Campione d’Europa battendo i Bonn Capitals per 6-4 nella finale di Ostrava. Un successo parso lontano già sul primo attacco dei tedeschi, dato il singolo di Wilson in mezzo a due lanci pazzi di Aldegheri. Questo 0-3 viene subito recuperato (con Koch, partente tedesco, che è stato sostituito quasi subito da Tomsich per infortunio), perché con Battioni e Desimoni in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Ilclima regala la più grande gioia alducale a 22 anni di distanza dall’ultima volta. La squadra guidata dal manager Gianguido Poma vince l’European Champions Cup 2021, ritornando dunque a fregiarsi del titolo dibattendo iCapitals per 6-4 nelladi Ostrava. Un successo parso lontano già sul primo attacco dei tedeschi, dato il singolo di Wilson in mezzo a due lanci pazzi di Aldegheri. Questo 0-3 viene subito recuperato (con Koch, partente tedesco, che è stato sostituito quasi subito da Tomsich per infortunio), perché con Battioni e Desimoni in ...

