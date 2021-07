Barcellona | Depay | “Sognavo di vestire questa maglia | la mia carriera un viaggio”

(Di sabato 17 luglio 2021) Il calciatore olandese Memphisha fatto un bilancio generale della sua, con un focus particolare sulla sua prossima avventura: “Definirei la miaun, che ho intrapreso da molto giovane. Ogni tanto emerge la parte oscura, ma nel complesso ne vale la pena. Soprattutto quando i sogni si avverano. A me è accaduto quando ho firmato per ilè un sogno“. Secondo ‘Mundo Deportivo’, il 27enne verrà presentato nella giornata di giovedì 22 luglio. SportFace.

Lo stesso, che ha necessità di limitare al massimo le spese per poter portare a termine i tesseramenti dei vari Eric Garcia, Aguero, Emerson Royal ee ufficializzare il rinnovo di ...Sotto i tre campionati principali, c'è un abisso: la Liga ha messo insieme appena dieci gol, grazie soprattutto a Benzema (quattro reti), e poi a Memphis, nuovo acquisto del, autore ...L'attaccante del Barcellona Memphis Depay ha fatto un bilancio generale della sua carriera, con un focus particolare sulla sua prossima avventura, ..."Volevo giocare in nazionale più che in un club": ha ammesso Memphis Depay, pur riconoscendo che Barcellona è il sogno per ...