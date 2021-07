Barbara D’Urso, la foto sexy in barca e i fan sconvolti: “Ma cosa hai lì sotto?” (Di sabato 17 luglio 2021) Barbara D’Urso in relax in attesa di tornare in televisione Prima di tornare sul piccolo schermo ma con un ruolo notevolmente ridotto, Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze. Carmelita è reduce da una ricca stagione televisiva che l’ha vista impegnata su tre fronti, ovvero Live Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica. La L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021)in relax in attesa di tornare in televisione Prima di tornare sul piccolo schermo ma con un ruolo notevolmente ridotto,si sta godendo le vacanze. Carmelita è reduce da una ricca stagione televisiva che l’ha vista impegnata su tre fronti, ovvero Live Non è la, Pomeriggio Cinque e Domenica. La L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

PsicopaticoF : La bellissima Barbara D'Urso ?? - periodicodaily : Barbara d’Urso in prima serata in autunno? Ecco l’indiscrezione #programmitv #BarbaradUrso #mediaset - davided81 : Mi dispiace sempre un pò quando penso che Morgan ormai sia diventato il meme con Bugo, il trash in tv da Barbara D'… - PsicopaticoF : La bellissima Barbara D'Urso ?? - PsicopaticoF : La bellissima Barbara D'Urso ?? -