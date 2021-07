Baby George | a 12 anni non potrà più volare coi suoi genitori | svelato il motivo

(Di sabato 17 luglio 2021) É cosa nota che i diversi aspetti della vita dei membri della Royal Family sono regolati da rigidi protocolli che devono essere rigorosamente rispettati. Uno di questi riguarda anche i viaggi e prevede che, per far sì che la successione alla corona sia assicurata anche nel caso di un incidente aereo, due eredi diretti al trono non possono viaggiare mai insieme sullo stesso volo. Per questoil piccolo, quando avrà compiuto dodici, nonpiù viaggiare insieme ai. Il primogenito di William e Kate, infatti, è il terzo in linea di successione al trono: il ...

Advertising

stanzaselvaggia : Baby George non ride più di noi. #ItaliaInghilterra #Euro2020Final - Davide : Davanti a queste immagini di Baby George diventai anarco-comunista, alla Francesco Piccolo - stanzaselvaggia : Baby George ride di noi. #ItaliaInghilterra #ItalyEngland #InghilterraItalia - AnuskaBenedetti : @Ilamaiunagioia @fiamma1990 Strano non siano ancora uscite delle foto.. ma d’altronde il compleanno di Baby George… - VanityFairIt : E gli altri gossip della settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Baby George

Vanity Fair Italia

La finale Italia - Inghilterra vista attraverso gli occhi diIl primogenito di Kate Middleton e William d'Inghilterra è un grande tifoso di calcio, e non ha voluto perdere la finale di ...Seguono i fratelli minori di, la principessa Charlotte , sei anni, e il principe Louis , tre. La prima deroga al protocollo reale fu concessa a William e Kate nel 2014, quandoa soli ...L’unica che può dare il permesso per trasgredire la norma è la regina Elisabetta. La sovrana finora ha permesso che il principino George viaggiasse insieme ai suoi genitori per le vacanze e per gli ...Il mancato saluto al presidente Mattarella, la fuga dallo stadio per non assistere alla premiazione della squadra italiana, questa volta il principe William avrebbe infranto tutte le regole del protoc ...