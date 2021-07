'Azzurri con Manfredi', ex Forza Italia col candidato del centrosinistra nel segno di Mastella (Di sabato 17 luglio 2021) ''Noi Azzurri per Manfredi' è impegnata a sostegno del professor Manfredi sindaco di Napoli ma rappresenta l'idea di un progetto d'area che, a partire dall'elemento della territorialità, vuole ... Leggi su napolitoday (Di sabato 17 luglio 2021) ''Noiper' è impegnata a sostegno del professorsindaco di Napoli ma rappresenta l'idea di un progetto d'area che, a partire dall'elemento della territorialità, vuole ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ????????????, ???????????? ?????????????? ?????? La ???????????????? del #RinascimentoAzzurro è esplosa sui social della #Nazionale con oltre ????… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? Panini lancia in edicola il poster celebrativo con le figurine dell’#Italia Campione d’… - gigiodonna1 : A casa con noi ?????? #RinascimentoAzzurro #Azzurri #EURO2020 @azzurri - Mrs_Horan_NH3 : RT @Rosa244444: Ma ci pensate che molto probabilmente Niall avrà cantato per Amelia con la chitarra .. magari prima di dormire, quindi con… - PLVT0NE : io e la mia ossessione per un biondo con venti spazzole e uno stile da vucumprà medioevale prima persona ad avere u… -