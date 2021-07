Automazione | sostegni al reddito | tecnologia | ecco perché i posti di lavoro persi durante la pandemia non torneranno

Leggi su open.online

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo i ripetuti lockdown per ladi Coronavirus il mercato delsi è riaperto, ma tante aziende sembrano fare fatica a trovare dipendenti. La sensazione, sbagliata, è che le aziende abbiano un gran bisogno di forzae non riescono a trovarla a causa dei sussidi troppo generosi introdottila. La realtà invece è che molte imprese – chei lockdown hanno licenziato o messo in cassa integrazione i dipendenti – nel prossimo futuro prevedono di impiegare meno persone. Le aziende infatti stanno sviluppando processi die ...