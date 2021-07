Aurora Ramazzotti, “è un giorno speciale”: tutti elettrizzati dopo l’annuncio (Di sabato 17 luglio 2021) Aurora Ramazzotti è seguitissima su Instagram ma presto tornerà anche in tv. Lo ha confermato la stessa figlia di Eros e Michelle Hunziker rispondendo a chi le chiedeva notizie sul suo futuro televisivo. Quindi la bella notizia: a settembre prossimo partirà il nuovo programma targato Mediaset, Mistery Land. Andrà in onda su Italia 1 e sarà condotto proprio Aurora Ramazzotti e da Alvin, storico inviato de L’Isola Dei Famosi. Dunque Aurora sarà uno dei volti ufficiali di Italia 1 nella prossima stagione e questa per lei è una conferma importante dopo il successo de Le Iene e il debutto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 luglio 2021)è seguitissima su Instagram ma presto tornerà anche in tv. Lo ha confermato la stessa figlia di Eros e Michelle Hunziker rispondendo a chi le chiedeva notizie sul suo futuro televisivo. Quindi la bella notizia: a settembre prossimo partirà il nuovo programma targato Mediaset, Mistery Land. Andrà in onda su Italia 1 e sarà condotto proprioe da Alvin, storico inviato de L’Isola Dei Famosi. Dunquesarà uno dei volti ufficiali di Italia 1 nella prossima stagione e questa per lei è una conferma importanteil successo de Le Iene e il debutto, ...

