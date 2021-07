Aurora Ramazzotti annuncia: ”Oggi è un giorno speciale” (Di sabato 17 luglio 2021) Aurora Ramazzotti ha nuovi progetti da realizzare in tv nella prossima stagione. Infatti è stata scelta per condurre il nuovo programma ”Mistery Land” al fianco di Alvin. A quanto pare però questa non sarà l’unica novità per la figlia di Michelle Hunziker, amica di Tommaso Zorzi. Qualche ora fa, su Instagram, ha fatto un annuncio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 luglio 2021)ha nuovi progetti da realizzare in tv nella prossima stagione. Infatti è stata scelta per condurre il nuovo programma ”Mistery Land” al fianco di Alvin. A quanto pare però questa non sarà l’unica novità per la figlia di Michelle Hunziker, amica di Tommaso Zorzi. Qualche ora fa, su Instagram, ha fatto un annuncio L'articolo

Advertising

infoitcultura : Aurora Ramazzotti: “Oggi è un giorno speciale”, l’importante annuncio - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, che emozione: “Un giorno davvero speciale” - Jess7510_ : In un mondo di Diana del Bufalo voi siate Aurora Ramazzotti. - PGallavich00 : Cara Diana Del Bufalo, tu puoi pensarla come vuoi. Ma in un epoca in cui una Aurora Ramazzotti si è esposta oltre a… - pettilona : @eliscrivecose Ci sono donne che combattono da mesi il catcalling e la misoginia interiorizzata che si porta dietro… -