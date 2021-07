Auriemma | “I tifosi chiedono a Koulibaly di restare Ho una sensazione”

(Di sabato 17 luglio 2021) Kalidouè uno dei calciatori che potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato. Il Napoli sarebbe disposto a cederlo, anche perché De Laurentiis è pronto a vendere qualsiasi calciatore, ma deve arrivare la giusta offerta. Fino ad ora ci sono due club che ci hanno provato per, con offerte consegnate al Napoli dal suo agente, ma nessuno ha convinto De Laurentiis. Ivorrebbero cherestasse al Napoli. Tanto che oggi, come riferisce Raffaele, ihanno intonato un coro per: “Resta con noi”. Il ...

CalcioNapoli24

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaeleè intervenuto Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. ' Speriamo di avere una stagione ...speriamo ipossano ......corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaeleè intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro - Folgarida. A seguire le sue parole: ' Arrivo Napoli? Siamo già pronti, i...17.07.2021 23:15 - I tifosi intonano 'Koulibaly resta con noi', Auriemma: "E' molto probabile che resti dov'è" 17.07.2021 23:00 - Inter, alla prima uscita pari nei 90': i nerazzu ...In quell'occasione i tifosi partenopei furono accusati di aver fatto il tifo per il loro tecnico in pectore e non per una squadra del Sud. I fatti risalgono al 1997, quando i rossoblù disputarono al S ...