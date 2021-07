Assicurazioni, come funzionano le nuove polizze «on demand» (Di sabato 17 luglio 2021) In un mercato che supera i 1.300 miliardi di euro, noi europei riserviamo dai nostri risparmi circa 2 mila euro ogni anno per il pagamento delle coperture assicurative e sappiamo bene che le polizze tradizionali prevedono solitamente lunghe procedure burocratiche, premi annuali spesso molto costosi e impegni contrattuali anche piuttosto lunghi. A riguardo però, è la Mobile Bank N26 a proporre in collaborazione con Simplesurance, una rivoluzione nel settore assicurativo annunciando il debutto delle polizze «on demand»: una soluzione completamente digitale che permette ai clienti della banca di sottoscrivere polizze assicurative direttamente tramite l’app dedicata della banca, in modo facile, veloce ma soprattutto più conveniente. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) In un mercato che supera i 1.300 miliardi di euro, noi europei riserviamo dai nostri risparmi circa 2 mila euro ogni anno per il pagamento delle coperture assicurative e sappiamo bene che le polizze tradizionali prevedono solitamente lunghe procedure burocratiche, premi annuali spesso molto costosi e impegni contrattuali anche piuttosto lunghi. A riguardo però, è la Mobile Bank N26 a proporre in collaborazione con Simplesurance, una rivoluzione nel settore assicurativo annunciando il debutto delle polizze «on demand»: una soluzione completamente digitale che permette ai clienti della banca di sottoscrivere polizze assicurative direttamente tramite l’app dedicata della banca, in modo facile, veloce ma soprattutto più conveniente.

