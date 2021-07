Arte da cover | quando la copertina prende vita propria

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 luglio 2021) Cosa succedeun libro arriva in un qualsiasi luogo? Secondo il celebre artista e designer Bruno Munari la prima educazione che un libro compie entrando in una casa è un’educazione visiva. Proprio in virtù dellae del valore scultoreo dell’oggetto, un libro è presenza immaginifica e soglia suggestiva. Quindi con unasi può fare. C’è poi un’altra questione. Perché dietro alla scelta dell’immagine da mettere sulla sovraccoperta o sullasi possono nascondere storie misteriose o poco approfondite legate all’esistenza dell’autore del libro. Come è accaduto per “La ...