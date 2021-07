Apple Car | alla guida del progetto arriva Kevin M Lynch | l’uomo dietro al WatchHDblog it

(Di sabato 17 luglio 2021) Sembra che lo sviluppo diCar abbia prodotto parecchie frizioni e problematiche in seno a Cupertino.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Lynch dallo sviluppo di Watch alla guida, è il caso di dirlo, del progetto legato all'Apple Car, l'auto a guida autonoma della mela moriscata. Si muove ancora qualcosa su questo fronte a Cupertino. Secondo quanto riferisce Business Insider, Apple avrebbe deciso di trasferire il suo VP of Technology Kevyn M. Lynch dallo sviluppo di Apple Watch alla guida, è il caso di dirlo, del progetto legato a Apple Car.