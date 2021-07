Antognoni e la Fiorentina divorziano (Di sabato 17 luglio 2021) Giancarlo Antognoni e la Fiorentina divorziano dopo 39 anni . Nemmeno l’ultimo incontro andato in scena tra le parti è servito a riavvicinare le parti che si sono detti addio. Una decisione che la piazza non ha affatto preso bene , molto legata all’suo ex capitano. Antognoni e la Fiorentina divorziano: qual’e’ il motivo? Il club viola voleva che l’ex numero 10 si occupasse del settore giovanile come responsabile dello scouting e dell’area tecnica, , proposta rifiutata dallo stesso che gradiva ricoprire il ruolo di team manager a stretto contatto con la squadra. Ciò ha determinato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Giancarloe ladopo 39 anni . Nemmeno l’ultimo incontro andato in scena tra le parti è servito a riavvicinare le parti che si sono detti addio. Una decisione che la piazza non ha affatto preso bene , molto legata all’suo ex capitano.e la: qual’e’ il motivo? Il club viola voleva che l’ex numero 10 si occupasse del settore giovanile come responsabile dello scouting e dell’area tecnica, , proposta rifiutata dallo stesso che gradiva ricoprire il ruolo di team manager a stretto contatto con la squadra. Ciò ha determinato ...

