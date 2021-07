Anna Teresa Palamara (Iss): "Se non lo fermiamo, il virus muta" (Di sabato 17 luglio 2021) Il monitoraggio dell’indice di contagio indica un Rt vicino alla soglia di guardia 1, in aumento. Per Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss dobbiamo stare in allerta, non in allarme: “Sicuramente la crescita dei contagi c’è e per questo dobbiamo correre a vaccinarci e non abbassare la guardia”, dice alla Stampa. I quattro milioni e mezzo di italiani da 60 anni in su ancora non vaccinati o coperti da una sola dose rischiano di ammalarsi anche molto seriamente: “C’è un numero importante di over 60 che sembra recalcitrante a fare il richiamo. Dobbiamo fargli capire che così rischiano di vanificare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) Il monitoraggio dell’indice di contagio indica un Rt vicino alla soglia di guardia 1, in aumento. Per, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss dobbiamo stare in allerta, non in allarme: “Sicuramente la crescita dei contagi c’è e per questo dobbiamo correre a vaccinarci e non abbassare la guardia”, dice alla Stampa. I quattro milioni e mezzo di italiani da 60 anni in su ancora non vaccinati o coperti da una sola dose rischiano di ammalarsi anche molto seriamente: “C’è un numero importante di over 60 che sembra recalcitrante a fare il richiamo. Dobbiamo fargli capire che così rischiano di vanificare ...

