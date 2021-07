Andrea Camilleri, lo scrittore papà del “Commissario Montalbano” (Di sabato 17 luglio 2021) Moriva oggi, 17 luglio, Andrea Camilleri. Lui, scrittore che ha ispirato la nota serie televisiva “Il Commissario Montalbano“. Raffinate le sue doti di scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista. Esordiente nella narrativa con “Il corso delle cose” (1978), con il successivo romanzo “La forma dell’acqua” (1994) Andrea Camilleri ispirerà la popolare serie televisiva de “Il Commissario Montalbano“. Al contempo drammaturgo e regista, le sue opere saranno tradotto in oltre 120 lingue. Uomo di grande cultura, riceverà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Moriva oggi, 17 luglio,. Lui,che ha ispirato la nota serie televisiva “Il“. Raffinate le sue doti di, sceneggiatore, drammaturgo e regista. Esordiente nella narrativa con “Il corso delle cose” (1978), con il successivo romanzo “La forma dell’acqua” (1994)ispirerà la popolare serie televisiva de “Il“. Al contempo drammaturgo e regista, le sue opere saranno tradotto in oltre 120 lingue. Uomo di grande cultura, riceverà ...

Advertising

SkyTG24 : Due anni fa ci lasciava Andrea #Camilleri, il celebre scrittore siciliano dalla lunghissima carriera e noto per ave… - rtl1025 : 'L'affidarsi alla memoria, è la volontà dell'uomo di non scomparire' ???? Il 17 luglio 2019 ci lasciava il maestro A… - rgm_magi : RT @sellerioeditore: Due anni fa ci lasciava Andrea #Camilleri. Lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre, con grandissimo affetto e profonda g… - Giusy_M73 : RT @SkyTG24: Due anni fa ci lasciava Andrea #Camilleri, il celebre scrittore siciliano dalla lunghissima carriera e noto per aver creato il… - Marcos_5408 : RT @silay110372: @Moonlightshad1 Una delle sue ultime apparizioni, a parer mio la più Pulita e Sincera e Potente: -