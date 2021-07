"Anche quest'anno tanti italiani faranno debiti pur di andare in vacanza" (Di sabato 17 luglio 2021) “All’epoca degli influencer e di Instagram molti italiani vivono al di sopra delle proprie possibilità e pur di andare in vacanza contraggono debiti”. A spiegarlo ad HuffPost è l’avvocato Monica Pagano, che ha tracciato il quadro della situazione dell’indebitamento delle famiglie nella seconda estate dopo l’avvento del Covid. “Il debito medio di un italiano si aggira attorno ai 100.000 euro e arriva fino ai 210.000 se a contrarlo è un’impresa”. I dati Cerved suggeriscono una ulteriore riflessione: “In questa fase di ripresa grazie alla campagna vaccinale, i consumi sì riprenderanno, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) “All’epoca degli influencer e di Instagram moltivivono al di sopra delle proprie possibilità e pur diincontraggono”. A spiegarlo ad HuffPost è l’avvocato Monica Pagano, che ha tracciato il quadro della situazione dell’indebitamento delle famiglie nella seconda estate dopo l’avvento del Covid. “Il debito medio di un italiano si aggira attorno ai 100.000 euro e arriva fino ai 210.000 se a contrarlo è un’impresa”. I dati Cerved suggeriscono una ulteriore riflessione: “Ina fase di ripresa grazie alla campagna vaccinale, i consumi sì riprender, ma ...

Advertising

francescacheeks : Ancora più #FuoridagliSpazi ???? Quest’estate ci vedremo anche a Castro Marina, Tindari, Trapani, L’Aquila e ROMA! Bi… - SuperQuarkRai : La mente umana è piena di trappole e occorre stare attenti. @MassimoPolidoro anche quest'anno ci guiderà alla scop… - veneziaunica : Aspettando il #RedentoreVenezia2021?? ??Venerdì 16 luglio 2021, ore 21:00 Anche quest'anno verrà inaugurato il ponte… - HuffPostItalia : 'Anche quest'anno tanti italiani faranno debiti pur di andare in vacanza' - IlCaimano2 : @mirkonicolino Ok non lo compriamo e anche quest'anno il centrocampo lo facciamo l'anno prossimo -