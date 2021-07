Amministrative Milano | Sala “il centrosinistra è più compatto”

(Di sabato 17 luglio 2021) “È ovvio che nel centrodestra ci sia una certa tensione e anche una lotta per la leadership in vista di un’evidente crescita di Fratelli d’Italia. C’entra relativamente ma un po’ si rifletterà sulle questioni milanesi. Io posso dire che ilin questo momento mi sembra più”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppea margine della sua visita al banchetto organizzato dalla listain Salute. bla/vbo/r su Il Corriere della Città.

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Nel prossimo anno e mezzo aci giocheremo tantissimo: bisognerà far arrivare i fondi del ... mentre sulla data dellecontinua a chiedere il voto a settembre per timore di una ......eseguito una serie di accessi presso i locali pubblici presenti nella zona della movida di...Cervia che procedeva ad una serie di rilievi e di verbalizzazioni per varie violazioni...Qualche giorno fa, il gruppo di estrema destra FEDErAZIONE ha annunciato l’inaugurazione della sua nuova sede per la zona sud di Milano. L’apertura ... candidata alle ultime elezioni amministrative a ...Beppe Sala ai microfoni de La Stampa: "Non possiamo certo permetterci di far fare l’apprendistato a Bernardo, Milano deve correre" ...