Amici: Raffaele Renda annuncia “Il sole alle finestre” il suo primo EP (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo l’esperienza ad Amici 20, dove è stato seguito dalla coach Arisa, Raffaele Renda ha fatto un importante annuncio a tutti i suoi fan: dal 23 luglio, infatti, sarà possibile acquistare il suo primo EP, dal titolo “Il sole alle finestre”. E’ arrivato un altro momento importante per Raffaele Renda, il cantante ex allievo di Amici 20 che nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio per i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo l’esperienza ad20, dove è stato seguito dalla coach Arisa,ha fatto un importante annuncio a tutti i suoi fan: dal 23 luglio, infatti, sarà possibile acquistare il suoEP, dal titolo “Il”. E’ arrivato un altro momento importante per, il cantante ex allievo di20 che nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio per i Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UltimNews : Amici 20: Raffaele Renda annuncia il suo primo EP: Raffaele Renda, cantante uscito da Amici 20, ha annunciato oggi… - bastaunminuto : RT @ilovetanc7even: da Amici ci sono praticamente tutti tranne Luca. ovvio che ognuno è libero di invitare chi vuole ma sinceramente non tr… - aleguzzetti : RT @ilovetanc7even: da Amici ci sono praticamente tutti tranne Luca. ovvio che ognuno è libero di invitare chi vuole ma sinceramente non tr… - ria_lera : RT @ilovetanc7even: da Amici ci sono praticamente tutti tranne Luca. ovvio che ognuno è libero di invitare chi vuole ma sinceramente non tr… - mancalafantasia : RT @ilovetanc7even: da Amici ci sono praticamente tutti tranne Luca. ovvio che ognuno è libero di invitare chi vuole ma sinceramente non tr… -