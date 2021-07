Amichevoli 2021, il Milan inizia la stagione con un 6-0 alla Pro Sesto (Di sabato 17 luglio 2021) Il Milan, nella sua prima uscita stagionale, travolge 6-0 la Pro Sesto grazie alle reti siglate da Ismael Bennacer, Rafael Leao, Samu Castillejo, Tommaso Pobega e alla doppietta di un ottimo Kerkez. inizia con il piede giusto, dunque, il precampionato rossonero che porterà all’esordio in Serie A contro la Sampdoria. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLINO I rossoneri partono con il piglio giusto, costruendo due buone occasioni da rete sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma i colpi di testa di Leao e Gabbia terminano sul fondo. Dopo alcuni minuti di rodaggio i ragazzi di Stefano Pioli al 19? sbloccano il match con un bel mancino ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Il, nella sua prima uscita stagionale, travolge 6-0 la Prograzie alle reti siglate da Ismael Bennacer, Rafael Leao, Samu Castillejo, Tommaso Pobega edoppietta di un ottimo Kerkez.con il piede giusto, dunque, il precampionato rossonero che porterà all’esordio in Serie A contro la Sampdoria. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TABELLINO I rossoneri partono con il piglio giusto, costruendo due buone occasioni da rete sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma i colpi di testa di Leao e Gabbia terminano sul fondo. Dopo alcuni minuti di rodaggio i ragazzi di Stefano Pioli al 19? sbloccano il match con un bel mancino ...

