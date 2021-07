Altro che abolirlo. Per la Caritas il Reddito di cittadinanza va esteso. Il 56% degli indigenti non ha alcun aiuto. E i precari sono in crescita (Di sabato 17 luglio 2021) Da una parte la proliferazione di contratti precari dall’altra l’allargamento della fascia di povertà contrastata a fatica persino dal Reddito di cittadinanza. Che in Italia la flessibilità abbia prodotto una precarietà eccessiva e il trend continui anche in questa fase di ripresa ce lo spiega l’Inapp. L’Istituto per l’analisi sulle politiche pubbliche, che ieri ha presentato il suo rapporto annuale, ha rilevato che tra il 2008 e il 2019 i contratti a termine sono cresciuti del 36,3% ma l’occupazione è aumentata solo dell’1,4%. L’incidenza del lavoro a termine sull’occupazione dipendente – ha spiegato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Da una parte la proliferazione di contrattidall’altra l’allargamento della fascia di povertà contrastata a fatica persino daldi. Che in Italia la flessibilità abbia prodotto unaetà eccessiva e il trend continui anche in questa fase di ripresa ce lo spiega l’Inapp. L’Istituto per l’analisi sulle politiche pubbliche, che ieri ha presentato il suo rapporto annuale, ha rilevato che tra il 2008 e il 2019 i contratti a terminecresciuti del 36,3% ma l’occupazione è aumentata solo dell’1,4%. L’incidenza del lavoro a termine sull’occupazione dipendente – ha spiegato il ...

