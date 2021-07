Almeno 133 vittime e migliaia di sfollati L' alluvione

Advertising

Si aggrava di ora in ora il tragico bilancio di quella che è stata ribattezzata 'alluvione del secolo', che ha devastato intere regioni di Germania, Belgio e Olanda. Distrutte intere comunità, ...Sono153 le vittime nel Nord Europa dopo due giorni di devastante maltempo che ha colpito in ... Non smette di crescere il bilancio dei morti tedeschi, arrivato avittime, con il land Renanai -...In Germania ci sono ancora decine di dispersi per le estesissime alluvioni causate dalle intense piogge degli ultimi giorni, che non hanno precedenti negli ultimi secoli. La stima più recente parla di ...La situazione in Germania, Belgio e Olanda, dopo il maltempo degli scorsi giorni: il bilancio dei morti solo in Germania sale a 133, e 1.300 sono i dispersi ...