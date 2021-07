Alluvione in Germania, l’esercito in strada coi mezzi blindati per liberare le strade – Video (Di sabato 17 luglio 2021) I militari tedeschi usano veicoli blindati per trainare via le auto rimaste bloccate dall’Alluvione nell’autostrada sommersa a Erftstadt-Blessem, nella Germania occidentale. Da giorni il Paese sta fronteggiando una delle peggiori inondazioni che abbiano mai colpito l’Europa occidentale: il bilancio dei danni conta più di 150 morti e decine di dispersi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) I militari tedeschi usano veicoliper trainare via le auto rimaste bloccate dall’nell’autosommersa a Erftstadt-Blessem, nellaoccidentale. Da giorni il Paese sta fronteggiando una delle peggiori inondazioni che abbiano mai colpito l’Europa occidentale: il bilancio dei danni conta più di 150 morti e decine di dispersi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

