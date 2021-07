Alluvione in Germania, il Bayern Monaco dona 100mila euro in beneficenza (Di sabato 17 luglio 2021) Il Bayern Monaco ha ufficializzato la propria donazione per far fronte alla catastrofe avvenuta in terra tedescaLe pioggie degli ultimi giorni hanno causato una vera e propria catastrofe in Germania, in particolar modo nella zona ovest della nazione. Numerose le vittime e i disagi causati dalle alluvioni, con il club della Bundesliga che si sono subito adoperati per aiutare le popolazioni colpite con una donazione all’associazione Lichtblicke eV. Il Bayern Monaco ha ufficializzato, con un comunicato, un donazione da 100mila ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Ilha ufficializzato la propriazione per far fronte alla catastrofe avvenuta in terra tedescaLe pioggie degli ultimi giorni hanno causato una vera e propria catastrofe in, in particolar modo nella zona ovest della nazione. Numerose le vittime e i disagi causati dalle alluvioni, con il club della Bundesliga che si sono subito adoperati per aiutare le popolazioni colpite con unazione all’associazione Lichtblicke eV. Ilha ufficializzato, con un comunicato, unzione da...

