Alluvione in Germania, 90 morti in una sola regione (Di sabato 17 luglio 2021) E’ salito a più di 90 morti il bilancio provvisorio delle vittime delle terribili inondazioni nella regione di Ahrweiler, la più colpita della Renania Palatinato, in Germania. La polizia ha riferito di segnalazioni di almeno 618 feriti. E si teme che il bilancio delle vittime possa continuare ad aggravarsi dal momento che diverse persone risultano ancora disperse. Ieri era stato confermato un bilancio complessivo di almeno 106 morti dopo le inondazioni che hanno travolto i land della Renania Palatinato, che aveva riferito di 63 vittime, e del Nord Reno Vestfalia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) E’ salito a più di 90il bilancio provvisorio delle vittime delle terribili inondazioni nelladi Ahrweiler, la più colpita della Renania Palatinato, in. La polizia ha riferito di segnalazioni di almeno 618 feriti. E si teme che il bilancio delle vittime possa continuare ad aggravarsi dal momento che diverse persone risultano ancora disperse. Ieri era stato confermato un bilancio complessivo di almeno 106dopo le inondazioni che hanno travolto i land della Renania Palatinato, che aveva riferito di 63 vittime, e del Nord Reno Vestfalia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - Che22peace71 : RT @Nonha_stata: Mi chiedevo se, vedendo le immagini delle alluvioni in #Germania e Nord Europa, i tromboni che governano il mondo avessero… - brongosalvatore : RT @Nonha_stata: Mi chiedevo se, vedendo le immagini delle alluvioni in #Germania e Nord Europa, i tromboni che governano il mondo avessero… -