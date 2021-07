Alluvione Germania, solidarietà Bayern Monaco: donati 100mila euro (Di sabato 17 luglio 2021) Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach organizzeranno delle amichevoli il cui ricavato sarà donato alle vittme dell’Alluvione in Germania. Il Bayern Monaco e il Colonia, saranno più diretti: 100mila euro è la somma che sarà destinata all’associazione Lichtblicke eV. Ad annunciarlo la stessa società bavarese con un comunicato apparso nelle scorse ore: “FC Bayern, insieme al partner Telekom e all’1. FC Köln, dona 100.000 euro per le vittime dell’Alluvione in Germania. L’importo viene diviso in tre parti dai ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach organizzeranno delle amichevoli il cui ricavato sarà donato alle vittme dell’in. Ile il Colonia, saranno più diretti:è la somma che sarà destinata all’associazione Lichtblicke eV. Ad annunciarlo la stessa società bavarese con un comunicato apparso nelle scorse ore: “FC, insieme al partner Telekom e all’1. FC Köln, dona 100.000per le vittime dell’in. L’importo viene diviso in tre parti dai ...

