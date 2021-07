Allerta meteo Campania: sabato 17 e domenica 18 luglio c’è il rischio temporali (Di sabato 17 luglio 2021) Allerta meteo Campania: la Protezione civile ha diramato dalla mezzanotte e per tutta la giornata di sabato 17 luglio la criticità di colore “giallo”. Allerta prorogata anche per domenica 18 luglio. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania per Leggi su 2anews (Di sabato 17 luglio 2021): la Protezione civile ha diramato dalla mezzanotte e per tutta la giornata di17la criticità di colore “giallo”.prorogata anche per18. La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta laper

DPCgov : ?? Venerdì #16luglio ?? ?? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico ??? in otto regioni ?? Consulta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PALAZZO REALE SUMMER FEST - Rinviato il concerto di Gaia a Napoli per allerta meteo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PALAZZO REALE SUMMER FEST - Rinviato il concerto di Gaia a Napoli per allerta meteo - InfoCilentoWeb : Prorogato l'avviso di allerta meteo in Campania - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PALAZZO REALE SUMMER FEST - Rinviato il concerto di Gaia a Napoli per allerta meteo -