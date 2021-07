Allerta meteo, annullato il concerto di Gaia a Napoli: la nuova data (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rinviato il concerto di Gaia Gozzi previsto per questa sera nel cortile del Palazzo Reale di Napoli a causa dell’Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania prevista per questa sera e per la giornata di domani, che dovrebbe causare piogge abbondanti e forti temporali. Per il concerto della cantante italo-brasiliana, molto attesto, sold out, previsto nell’ambito della rassegna “Palazzo Reale Summer Fest”, è già stata però fissata una nuova data: quella di sabato 31 luglio. I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rinviato ildiGozzi previsto per questa sera nel cortile del Palazzo Reale dia causa dell’diramata dalla Protezione Civile della Campania prevista per questa sera e per la giornata di domani, che dovrebbe causare piogge abbondanti e forti temporali. Per ildella cantante italo-brasiliana, molto attesto, sold out, previsto nell’ambito della rassegna “Palazzo Reale Summer Fest”, è già stata però fissata una: quella di sabato 31 luglio. I ...

