Alitalia e Ita | la rivelazione dell' ad | Così abbiamo convinto l' Ue

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo la crisi scatenata dal coronavirus, qual è il ruolo del made in Italy? Con Nicola Porro ne discutono amministratori delegati e imprenditori

Poi, sotto la direzione di Nicola Porro , si alternano Guido Grimaldi (Commercial director Grimaldi Group), Francesco Casillo (ad Molino Casillo), Fabio Lazzerini (ad), Sir Rocco Forte (...Dacambieranno molte cose . Dalla compagnia garante della mobilità aerea italiana, con un numero elevato di dipendenti e una flotta consistente, si passerà a una società molto più snella e ...Come se non bastasse il piano di ITA polverizza quanto resta di Alitalia e lascia campo libero allo sviluppo delle low-cost. Di fronte a questo disastro industriale e sociale, sono enormi le ...Dopo la crisi scatenata dal coronavirus, qual è il ruolo del made in Italy? Con Nicola Porro ne discutono amministratori delegati e imprenditori ...