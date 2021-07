Alida Ferrarese | la proposta di Al Bano alla cantante

(Di sabato 17 luglio 2021) .irrinunciabile, a cui non si può dire di No ScreenshotHa incantato tutti. La sua voce ha convinto tutti i giurati del Talent Show di Rai 1, “The Voice Senior“. Canta, convincendo i giurati che ora se la contendono a suon di complimenti.sceglie una canzone storica del duo Mogol – Battisti, una canzone che è storia della canzone d’autore italiana. Interpreta “Emozioni” e le suscita, fra i giurati e nel pubblico che la segue da casa. Ti potrebbe interessare>>> Gigi Epifani: vero nome, origini e carriera deldi The ...

Proposta irrinunciabile, a cui non si può dire di No. Screenshot Alida Ferrarese. Ha incantato tutti. La sua voce ha convin ...Arriva un altro prestigioso riconoscimento nazionale per Alida Ferrarese, cantante polesana originaria di Guarda Veneta e rivelazione al talent della Rai The Voice Senior. La polesana è ...