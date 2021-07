Alessia Marcuzzi | mentre la conduttrice vaglia le nuove proposte lavorative ecco quale sarebbe il suo grande sogno!

(Di sabato 17 luglio 2021) A far notizia negli ultimi tempi era stato l’addio a Mediaset di. Dopo venticinque anni di servizio, tra L’Isola dei Famosi, Le Iene, Temptation Island e tanto altro – la storicaaveva fatto sapere ai suoi follower attraverso i propri canali social di aver avuto bisogno di un momento per sé stessa in quanto “non riusciva più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti dall’azienda”. I programmi in questione,ro stati Scherzi a Parte e Scene da un Matrimonio, affidato infine ad Anna Tatangelo. Pier Silvio Berlusconi, dirigente del palinsesto, aveva replicato alle parole di ...

A far notizia negli ultimi tempi era stato l'addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi. Dopo venticinque anni di servizio, tra L'Isola dei Famosi, Le Iene, Temptation Island e tanto altro – la storica ...Alessia Marcuzzi si sta godendo un periodo di vacanza insieme alla famiglia in luoghi meravigliosi che sta condividendo sui social anche con i suoi follower ...