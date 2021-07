(Di sabato 17 luglio 2021) A Santa Margherita Ligure, nell’ambito delhail. Classe 1949,è figlio di un grande autore come Nisa e marito di Mara Maionchi. In carriera ha scritto centinaia di canzoni per alcuni dei più grandi artisti italianistoriamusica italiana. Ha anche vinto, come autore, quattro Festival di Sanremo: 1976 con Bella da morire degli Homo Sapiens, 1984 (tra i giovani) con Terra Promessa di Eros ...

Advertising

ilperiodo : Alberto Salerno riceve il Premio Bindi 'Artigianato della Canzone'. Nell'ultima puntata, 'Storie di musica', si ana… - MontiFrancy82 : @AlbertoSalerno1 HA RICEVUTO IL PREMIO BINDI “ARTIGIANATO DELLA CANZONE” - tusciatimes : Alberto Salerno ha ricevuto il Premio Bindi “Artigianato della Canzone” - PMO_W : @amaryllide1 @ironorehopper @Lacasespoglia @lucma66 @info_zampa @FZanolli @giuseppemaria @MelgerTina… - alberto_pilotto : RT @MunaronLuisella: Abbandonata così,tra la monnezza e senza una zampetta... Gente di merda!! In provincia di Salerno Info whatsapp 392-02… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Salerno

Il Sussidiario.net

...regionale di questo tipo organizzata dal commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina...giorni anche la stessa iniziativa si ripeterà anche nelle navi delle rotte per Napoli e, le ......regionale di questo tipo organizzata dal commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina...giorni anche la stessa iniziativa si ripeterà anche nelle navi delle rotte per Napol e, le ...Dosi e test in Sicilia su traghetto per Eolie e Napoli della Caronte & Tourist. L'iniziativa vaccini sul traghetto è la prima in Italia ...MILAZZO – Sulla nave ‘Laurana’ della Caronte & Tourist impegnata nella rotta Napoli, Milazzo, isole Eolie è possibile avere somministrato il vaccino anti Covid. Lo possono fare i residenti dell’area m ...