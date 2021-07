Aggressione sessuale al concerto, la porcheria del fan ubriaco: Victoria dei Maneskin, incubo a Berlino (Di sabato 17 luglio 2021) Victoria dei Maneskin è stata aggredita da un fan ubriaco: è successo in Germania, dove la bassista del gruppo italiano sarebbe stata avvicinata da un uomo ubriaco. La De Angelis era insieme a Damiano, Ethan e Thomas e si stava intrattenendo con i fan dopo aver registrato un concerto live per uno show tedesco. A riportare l'accaduto sono stati proprio i fan tedeschi della band che hanno assistito a questo tentativo di Aggressione e che adesso stanno raccontando tutto sui social. A difendere Victoria sarebbe stato il collega Damiano. L'uomo, infatti, avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021)deiè stata aggredita da un fan: è successo in Germania, dove la bassista del gruppo italiano sarebbe stata avvicinata da un uomo. La De Angelis era insieme a Damiano, Ethan e Thomas e si stava intrattenendo con i fan dopo aver registrato unlive per uno show tedesco. A riportare l'accaduto sono stati proprio i fan tedeschi della band che hanno assistito a questo tentativo die che adesso stanno raccontando tutto sui social. A difenderesarebbe stato il collega Damiano. L'uomo, infatti, avrebbe ...

