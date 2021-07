Agente Man e Mihaila | «Ricevute offerte Il Parma ha fissato il prezzo»

(Di sabato 17 luglio 2021) Giovanni Becali,di Dennis Man e Valentin, ha parlato del futuro degli attaccanti del: le sue parole Giovanni Becali,di Dennis Man e Valentin, ha parlato del futuro degli attaccanti del. Le sue dichiarazioni ai microfoni diTelekom Sport. «Per loro sono arrivate diverseche superano la cifra pagata nella scorsa stagione dal, ma il presidente crociato vuole solo dai 20 milioni in su. Fino a quando non arriverannodi questo tipo, non riferirò a ...

Advertising

psb_original : Parma, l'agente di Man e Mihaila: 'Servono più di 20 milioni' #SerieB - SiamoPartenopei : CorSport - ADL ha incontrato l'agente di Koulibaly, il centrale ha chiesto la cessione: la reazione del patron ed i… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Man

Calcio News 24

... undi Mosca venne arrestato con l'accusa di spionaggio industriale. I sovietici per ... Sarà così anche con i vaccini, ma con la vergogna di aver datoforte ad una strage di libertà.Dopo aver salutato una volta per tutte il personaggio di Ironall'interno del Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. sembra aver trovato un nuovo e ...di agire come un vero e proprio...Sei mesi di attività della sezione spezzina per contrastare i reati aumentati con la crescita del traffico online. Le denunce per pedopornografia ...Giovanni Becali, agente di Dennis Man e Valentin Mihaila, ha parlato del futuro degli attaccanti del Parma: le sue parole Giovanni Becali, agente di Dennis Man e Valentin Mihaila, ha parlato del futur ...