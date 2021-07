Accusato di furto, incendia esercizio commerciale in Campania: arrestato (Di sabato 17 luglio 2021) È stato arrestato dai carabinieri un 44enne casertano, in quanto ritenuto responsabile dell’incendio doloso che ha distrutto un esercizio commerciale a Casagiove, nella notte del 15 giugno scorso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura aversana. Accusato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 luglio 2021) È statodai carabinieri un 44enne casertano, in quanto ritenuto responsabile dell’incendio doloso che ha distrutto una Casagiove, nella notte del 15 giugno scorso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura aversana.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

