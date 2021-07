A Todi Gaio domina la semifinale contro Etcheverry: “Fiero della mia prestazione”. Forti e Zeppieri vincono il doppio (Di sabato 17 luglio 2021) Federico Gaio e Mario Vilella Martinez non tradiscono i pronostici e staccano il biglietto per la finale della tredicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi Sidernestor Tennis Cup. Il tennista di Faenza, unico italiano rimasto in corsa, non si è concesso una sbavatura nella semifinale contro Tomás Martín Etcheverry. Niente da fare per l’argentino – la scorsa settimana vincitore del Challenger di Perugia organizzato da MEF Tennis Events – che si è arreso sotto i colpi dell’azzurro con il punteggio di 6-2 6-2. Al Tennis Club Todi 1971, il sabato si era ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Federicoe Mario Vilella Martinez non tradiscono i pronostici e staccano il biglietto per la finaletredicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Il tennista di Faenza, unico italiano rimasto in corsa, non si è concesso una sbavatura nellaTomás Martín. Niente da fare per l’argentino – la scorsa settimana vincitore del Challenger di Perugia organizzato da MEF Tennis Events – che si è arreso sotto i colpi dell’azzurro con il punteggio di 6-2 6-2. Al Tennis Club1971, il sabato si era ...

