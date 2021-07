A cosa servirà il green pass: cinema e teatri con capienza massima, certificato solo dopo due dosi (Di sabato 17 luglio 2021) . green pass scaricabile solo dopo due dosi, possibile estensione dell’utilizzo del certificato anche ad altri ambiti, come i trasporti a lunga percorrenza, e revisione dei parametri per il cambio colore delle Regioni. Sono questi i tre principali temi di cui discuterà la cabina di regia all’inizio della prossima settimana. Allo studio anche un ‘meccanismo premiale’ per consentire la massima capienza al cinema o allo stadio, se il pubblico ha il green pass. Sul green ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 17 luglio 2021) .scaricabiledue, possibile estensione dell’utilizzo delanche ad altri ambiti, come i trasporti a lunga percorrenza, e revisione dei parametri per il cambio colore delle Regioni. Sono questi i tre principali temi di cui discuterà la cabina di regia all’inizio della prossima settimana. Allo studio anche un ‘meccanismo premiale’ per consentire laalo allo stadio, se il pubblico ha il. Sul...

Advertising

WeAreTennisITA : 'IOOOOO' ha urlato Matteo verso il suo angolo dopo il punto che gli ha dato la finale di #Wimbledon. ?? 'Mi servir… - aelledesign : Cosa accade in periodo di caldo soffocante, quando hai appena lavato e steso la camicia che ti servirà assolutament… - Unpodiqya : @arrigoni_paolo Scusate non sono addentro alla cosa, ma se tutto dovrà funzionare ad elettricità quanta ne servirà,… - volecolombevole : RT @BRADYPUSS: Ma oltre a scassare la minchia in continuazione Che Tizio e caio si sono uniti con soddisfazione Sto Telegram che un minuto… - winegogh_ : stasera sono andata in centro a firmare per l’eutanasia legale; magari non sarà servito a nulla, ma meglio farla un… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa servirà Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 17 e domani 18 luglio ... la perfetta alleanza della Luna con Giove servirà stasera a farvi cambiare idea. Quante ... lo perderete! Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni SCOPRI COSA PREVEDE L'...

Napoli infastidito dall'entourage di Insigne: la società non ha paura di perderlo a zero Commenta per primo Argomento chiave di queste settimane in casa Napoli è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scadrà tra meno di un anno e servirà capire cosa riserverà il futuro. Il Napoli non vorrebbe privarsi di Insigne. Però la situazione è condizionata dalle richieste del giocatore. Non aiutano nemmeno i social dato che la società ...

A cosa servirà il green pass: cinema e teatri con capienza massima, certificato solo dopo due dosi Fanpage.it ... la perfetta alleanza della Luna con Giovestasera a farvi cambiare idea. Quante ... lo perderete! Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni SCOPRIPREVEDE L'...Commenta per primo Argomento chiave di queste settimane in casa Napoli è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scadrà tra meno di un anno ecapireriserverà il futuro. Il Napoli non vorrebbe privarsi di Insigne. Però la situazione è condizionata dalle richieste del giocatore. Non aiutano nemmeno i social dato che la società ...