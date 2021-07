«A Classic Horror Story» è il film che non ti aspetti (Di sabato 17 luglio 2021) Non è affatto A Classic Horror Story. Al contrario, la pellicola è piuttosto una cavalcata attraverso i canoni del cinema del terrore, che vengono utilizzati per discostarsene. Il film, approdato sulla piattaforma streaming su Netflix (che l’ha prodotto) il 14 luglio, è diretto da Roberto De Feo (già regista anche dell’acclamato The Nest – Il nido, 2019) e Paolo Strippoli (in attivo vari corti e attualmente al lavoro su un altro Horror), sulla sceneggiatura che i due hanno scritto con Lucio Besana, Milo Tissone, David Bellini. I due registi, freschi vincitori per la miglior regia alla 67° edizione del ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 luglio 2021) Non è affatto A. Al contrario, la pellicola è piuttosto una cavalcata attraverso i canoni del cinema del terrore, che vengono utilizzati per discostarsene. Il, approdato sulla piattaforma streaming su Netflix (che l’ha prodotto) il 14 luglio, è diretto da Roberto De Feo (già regista anche dell’acclamato The Nest – Il nido, 2019) e Paolo Strippoli (in attivo vari corti e attualmente al lavoro su un altro), sulla sceneggiatura che i due hanno scritto con Lucio Besana, Milo Tissone, David Bellini. I due registi, freschi vincitori per la miglior regia alla 67° edizione del ...

