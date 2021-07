17° Lugocontemporanea | rassegna estiva | ospiti e informazioni

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 luglio 2021) LUGO DI ROMAGNA – Torna anche quest’anno dal 20 al 22 luglio,, lache, arrivata alla sua 17esima edizione, si pone nel panorama culturale italiano come una tra le più attente e longeve nell’ambito della ricerca artistica. Ospite speciale dellaper una delle sue uniche date italiane, un’icona nel panorama del jazz a livello mondiale, Bill Frisell, chitarrista e compositore statunitense tra i più influenti dell’attuale scena contemporanea. Noto per aver militato nel gruppo Naked City con John Zorn e per le sue rivisitazioni di brani di compositori italiani come Ennio Morricone e di ...