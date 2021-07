“Zona gialla già da luglio”. Covid, un’altra regione a rischio: “I dati stanno peggiorando” (Di venerdì 16 luglio 2021) Covid non molla. In Italia l’indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. Lo scrive Adnkronos Salute dopo averlo appreso dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio. Mentre cresce l’attenzione verso la variante Delta “con la quale, anche se si è vaccinati si può essere infetti”, ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. Questa variante, ha spiegato, “buca perfino il doppio ciclo vaccinale”, perché “conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione”. Ma “nel 30-35% dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)non molla. In Italia l’indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. Lo scrive Adnkronos Salute dopo averlo appreso dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio. Mentre cresce l’attenzione verso la variante Delta “con la quale, anche se si è vaccinati si può essere infetti”, ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. Questa variante, ha spiegato, “buca perfino il doppio ciclo vaccinale”, perché “conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione”. Ma “nel 30-35% dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la ...

