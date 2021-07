Zona gialla, ecco le cinque regioni a rischio (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 luglio 2021 " Secondo i dati dell'Istituto superiore della sanità, in Italia crescono l'indice Rt, allo 0,91 , e l'incidenza. Preoccupa anche la variante Delta del Covid, tanto che, mentre ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 luglio 2021 " Secondo i dati dell'Istituto superiore della sanità, in Italia crescono l'indice Rt, allo 0,91 , e l'incidenza. Preoccupa anche la variante Delta del Covid, tanto che, mentre ...

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - Corriere : ?? Lunedì nessuna regione cambierà colore, ma dalla settimana successiva alcune regioni potrebbero uscire dalla zona… - LegaSalvini : ZONA GIALLA, #SALVINI VEDE DRAGHI: 'HO PROPOSTO CAMBIO CRITERI' - MariaLu91149151 : RT @AntonioGrzt: Una bufala che i media locali hanno contribuito ad alimentare, diffondendo paura e confusione nei cittadini - federicovizo87 : Non mi ricordo più, che cosa si può e non si può fare in zona gialla? -