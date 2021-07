Zona gialla e variante Delta, cinque regioni rischiano di cambiare colore. Nuovo indicatore per misurare vaccinati e positivi (Di venerdì 16 luglio 2021) Il numero dei contagi si sta rialzando. Chi diventa positivo al Covid (variante Delta) ed è vaccinato, secondo i primi riscontri, contrae una forma meno grave della malattia. Questo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 luglio 2021) Il numero dei contagi si sta rialzando. Chi diventa positivo al Covid () ed è vaccinato, secondo i primi riscontri, contrae una forma meno grave della malattia. Questo...

Advertising

repubblica : Roma, maxi focolaio nato da Italia-Belgio: 'E' l'inizio dell'effetto Europei, e ora rischiamo la zona gialla' - lucatelese : La Sardegna hai numeri del Covid in aumento del 150% e per questo qualche citrullo vorrebbe metterla in zona gialla… - fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - Sonotornato4 : RT @Ilconservator: Il Veneto rischia la zona gialla per 18 ricoverati È tutto fantastico - Alessio90568757 : RT @FraPagliaccio: Il Veneto andrà in zona gialla a luglio con 18 ricoverati gravi. È l'epidemia dei ritardati -