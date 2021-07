Zona Euro, bilancia commerciale maggio in surplus per 7,5 miliardi (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Scende l’avanzo della bilancia commerciale dell’EuroZona a maggio, registrando un surplus di 7,5 miliardi di Euro, rispetto all’avanzo di 10,9 miliardi del mese precedente. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di +8,9 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 188,2 miliardi di Euro, in aumento del 31,9% su anno, mentre le importazioni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Scende l’avanzo delladell’, registrando undi 7,5di, rispetto all’avanzo di 10,9del mese precedente. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di +8,9. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unionepea (stat), indica che le esportazioni sono state pari a 188,2di, in aumento del 31,9% su anno, mentre le importazioni ...

