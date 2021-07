(Di venerdì 16 luglio 2021) Settimane speciali per Nicolò. Il centrocampista dellaieri per la prima volta dopo 311 giorni è sceso in campo e lo ha fatto con la fascia al braccio. Un segnale importante, voluto da ...

Advertising

sportli26181512 : Zaniolo, che emozione il ritorno! La Roma gongola e Mou lo segue passo passo: Zaniolo, che emozione il ritorno! La… - Salvucc20278465 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo, che emozione il ritorno! La Roma gongola e Mou lo segue passo passo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo, che emozione il ritorno! La Roma gongola e Mou lo segue passo passo - Danyboy1991 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo, che emozione il ritorno! La Roma gongola e Mou lo segue passo passo - Gazzetta_it : Zaniolo, che emozione il ritorno! La Roma gongola e Mou lo segue passo passo -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo che

Complicata perchéviene da due operazioni al crociato e nell'ultimo anno e mezzo ha giocato ... come ha detto sui social: 'bella giornata'. Felice anche tutta la famiglia: mamma Francesca ...Credole fortune dei giallorossi dipendano dal ritorno di, da giocatori come Pellegrini e soprattutto da Dzeko e Smalling al massimo.' Intanto il dirigente Tiago Pinto, interpellato da ...La prima uscita dei giallorossi è contro la squadra biancoceleste che milita in Eccellenza: un'occasione nata da un ufficio in piazza del Popolo nel centro della città ternale ...Spicca la tripletta di Mayoral, ma soprattutto il ritorno in campo di Zaniolo dopo il lungo infortunio: per lui ripresa con fascia da capitano al braccio e gol su rigore. Da valutare le condizioni di ...