Xiaomi arriva al secondo posto nel mercato globale degli smartphone (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo traguardo per il brand cinese Xiaomi. Canalys ha presentato il suo nuovo rapporto sul mercato globale degli smartphone relativo al secondo trimestre 2021 in cui Xiaomi conquista il secondo gradino del podio con una quota di mercato pari al 17% e con una crescita dell'83% rispetto all'anno precedente, superando anche Apple. Prossimo obiettivo: sorpassare Samsung diventando il più grande vendor del mondo degli smartphone. In una lettera a tutti i dipendenti, Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di ...

