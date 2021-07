Warhammer 40 | 000 Darktide rinviato alla primavera del 2022

(Di venerdì 16 luglio 2021)40,000è statodel. Lo sparatutto cooperativo sarebbe dovuto uscire quest'anno su PC e Xbox Series X e S.40,000è il prossimo gioco di Fatshark, lo sviluppatore della serie Vermintide di. Come Vermintide,è uno sparatutto in prima persona incentrato sulla cooperazione. Spiegando il rinvio del lancio, il boss di Fatshark Martin Wahlund ha detto: Leggi altro...

Fatshark ha rinviato il lancio di40.: Darktide , lo shooter cooperativo fantascientifico ambientato nell'universo di40.. Il gioco ora è previsto nella primavera del 2022 per Xbox Series X/S e PC....Fatshark ha annunciato su Twitter a> che Warhammer 40,000: Darktide è stato rimandato alla primavera del 2022. Il motivo è semplicemente che gli sviluppatori svedesi hanno bisogno di più tempo per perfezionare l'esperienza e 'investire in ...

Warhammer 40,000 Darktide: il sequel di Vermintide subisce un rinvio, uscirà anche su PS5? Fatshark ha annunciato che Warhammer 40.000: Darktide per PC e Xbox Series X e S è stato rinviato al 2022, svelando anche il nuovo periodo d'uscita.. Fatshark ha annunciato che Warhammer 40.000: ...Fatshark ha rinviato il lancio di Warhammer 40.000: Darktide, lo shooter cooperativo fantascientifico ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. Il gioco ora è previsto nella primavera del 2022 per ...