Wanda Nara | aperitivo con brindisi | la dedica speciale è per loro

Advertising

Alessio29544311 : RT @dea_channel: lo sguardo ipnotizzante della divina Wanda Nara - GiuseppeAlfon18 : @dea_channel OMG WANDA NARA CHE BELLA TOPA ARGENTINA - GiuseppeAlfon18 : RT @dea_channel: lo sguardo ipnotizzante della divina Wanda Nara - CronacaSocial : Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi rischia fino a tremila euro di multa: un gesto che non avrebbe dovuto fare.… - internot4every1 : @EvaGini @Inter_TV T avevo scambiato per Wanda Nara. Ah impossibile adesso tifa Milan. -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Calciomercato.com

Proprio l'isola azzurra nelle ultime settimane ha fatto da sfondo alle vacanze estive dei vip: daa Valentina Ferragni, sorella della nota influencer. Nei giorni scorsi 'Nord' ha solcato ...è in vacanza a Capri con la sua famiglia. La showgirl e procuratrice argentina è stata ripresa in alcuni video e fotografie mentre fa il bagno nelle acque della Grotta Azzurra.Wanda Nara durante il suo aperitivo fa un bellissimo brindisi, la dedica è davvero speciale, ecco a chi si è rivolta la meravigliosa showgirl Wanda Nara continua a godersi la sua meravigliosa vacanza ...Tutti vogliono la Costa d'Amalfi. Sono giorni in cui nel mare della Divina si registra una presenza eccezionale di panfili, sotto la striscia di costa tra Minori e Amalfi. A bordo vip in incognito, o ...